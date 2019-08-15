Власти Раменского района рассказали о помощи пассажирам А321
- Reuters
«Мы уже помогаем. Мы организовали вывоз всех пассажиров в аэропорт. Сейчас направится грузовой транспорт, чтобы с багажом вопрос решать. Воду практически подвезли уже для служб, которые тут работают. Дальше — по обстановке», — сообщил он.
По его словам, власти района будут решать все поставленные перед ними задачи.
Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку Airbus 321.