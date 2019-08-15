Власти Раменского района рассказали о помощи пассажирам А321

Временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пассажирам самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.

«Мы уже помогаем. Мы организовали вывоз всех пассажиров в аэропорт. Сейчас направится грузовой транспорт, чтобы с багажом вопрос решать. Воду практически подвезли уже для служб, которые тут работают. Дальше — по обстановке», — сообщил он.

По его словам, власти района будут решать все поставленные перед ними задачи.

Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку Airbus 321.