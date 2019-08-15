Лётчик-испытатель прокомментировал аварийную посадку А321

Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев, Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

«Пилоты — большие молодцы и профессионалы, что смогли совершить посадку в таких условиях. Видимо, кукурузное поле было хорошим, кукуруза помогла приземлению. Это редчайший случай», — заявил он.

По его словам, лётчиков, возможно, наградят за прекрасное исполнение своих обязанностей.

Как отметил Толбоев, не обошлось и без доли везения.

В свою очередь, лётчик-испытатель Вадим Базыкин в беседе с телеканалом «360» сказал, что экипаж принял правильное решение.

«Это примерно то же самое, что садились у нас на Неве в 1970-х годах, на Гудзоне в США в 2000-х годах. Это исключительный случай, это удивительно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.