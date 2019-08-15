На участке Дмитровского шоссе скорость движения увеличат до 80 км/ч
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«На участке от МКАД до деревни Грибки (его протяжённость составляет более 10 км) в обе стороны движения можно будет ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что скорость движения будет увеличена на основной части шоссе, в то время как на дублёрах она останется прежней.
В мэрии призывают водителей не превышать скоростной режим, так как на участке действуют камеры фиксации скорости движения.
Ранее ЦОДД назвал Дмитровское шоссе одной из самых медленных магистралей Москвы.