В Крыму планируют создать два археологических кластера

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В Крыму намерены создать два археологических кластера, сообщает «Крыминформ».
В Крыму планируют создать два археологических кластера
  • РИА Новости

Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков на пресс-конференции в Симферополе.

«Первый — это так называемый археологический кластер в Керчи. Программа разработана, сейчас подготовительный период идёт. На базе Керченского музея с привлечением различных специалистов», — пояснил он.

По его словам, второй археологический центр появится на базе Херсонесского музея.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

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