В Тверской области захоронили останки почти 300 бойцов Красной армии
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Церемония прошла на Петропавловском кладбище города Белого. Присутствовали родственники воинов, представители поисковых отрядов, общественных организаций, местные жители.
Останки были подняты в ходе «Вахты Памяти — 2019».
«Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в годы Великой Отечественной войны.