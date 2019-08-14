В Тверской области захоронили останки почти 300 бойцов Красной армии

В Бельском районе Тверской области захоронили останки почти 300 бойцов Красной армии, сообщает kp.ru.

Церемония прошла на Петропавловском кладбище города Белого. Присутствовали родственники воинов, представители поисковых отрядов, общественных организаций, местные жители.

Останки были подняты в ходе «Вахты Памяти — 2019».

«Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в годы Великой Отечественной войны.