В Тверской области захоронили останки почти 300 бойцов Красной армии

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В Бельском районе Тверской области захоронили останки почти 300 бойцов Красной армии, сообщает kp.ru.
В Тверской области захоронили останки почти 300 бойцов Красной армии
  • © Пресс-служба правительства Тверской области

Церемония прошла на Петропавловском кладбище города Белого. Присутствовали родственники воинов, представители поисковых отрядов, общественных организаций, местные жители.

Останки были подняты в ходе «Вахты Памяти — 2019».

«Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в годы Великой Отечественной войны.

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