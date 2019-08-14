Эксперт прокомментировал рейтинг самых востребованных профессий в России

Короткая ссылка
Эксперт системы вакансий Наталья Шабрукова прокомментировала результаты опроса ВНИИ труда Минтруда России, согласно которым определены десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Эксперт прокомментировал рейтинг самых востребованных профессий в России
  • © pixabay.com

По её словам, в стране есть нехватка около миллиона специалистов в сфере информационных технологий, поскольку данная профессия требует дополнительного образования после университета.

Как напомнила Шабрукова в беседе с изданием «ПолитЭксперт», в НИУ ВШЭ считают, что в ближайшие десять лет полностью исчезнут профессии кассира, водителя, охранника, технического переводчика.

«Изменится работа юриста и бухгалтера — все рутинные операции возьмёт на себя искусственный интеллект, а человек будет в основном консультировать клиентов. Специалисты сходятся во мнении, что полная автоматизация не грозит профессиям сферы «человек — человек» — это соцработник, врач, учитель и творческие деятели», — сказала она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова о том, что через десять лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как продавцы или водители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить