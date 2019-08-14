В результате ДТП в ХМАО погибли два человека

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В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, ещё трое пострадали, сообщают «Известия» со ссылкой на региональное управление полиции.
В результате ДТП в ХМАО погибли два человека

    Авария произошла поздно вечером во вторник, 13 августа.

    По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, направлявшийся в сторону Нефтеюганска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Vesta, которую отбросило на проезжавший мимо «УАЗ Патриот».

    Погибли пассажир Lada Vesta и водитель Renault Logan.

    Госпитализированы водитель Lada и два пассажира Renault.

    Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.

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