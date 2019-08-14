В результате ДТП в ХМАО погибли два человека
Авария произошла поздно вечером во вторник, 13 августа.
По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, направлявшийся в сторону Нефтеюганска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Vesta, которую отбросило на проезжавший мимо «УАЗ Патриот».
Погибли пассажир Lada Vesta и водитель Renault Logan.
Госпитализированы водитель Lada и два пассажира Renault.
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