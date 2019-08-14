Станции метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» соединят с МЦД тёплыми переходами

Станции «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» Московского метрополитена соединят с Московскими центральными диаметрами тёплыми переходами.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Платформы будут построены после запуска движения поездов на первом диаметре.

«После запуска нового вида общественного транспорта улучшится транспортная доступность Тимирязевского района. Именно здесь в ближайшие годы появятся две железнодорожные платформы МЦД-1», — цитирует начальника управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта Андрея Акимова портал мэра и правительства.

По его словам, благодаря так называемому тёплому контуру пересадки между разными видами транспорта станут более комфортными.

Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».