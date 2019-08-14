Станции метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» соединят с МЦД тёплыми переходами

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Станции «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» Московского метрополитена соединят с Московскими центральными диаметрами тёплыми переходами.
Станции метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» соединят с МЦД тёплыми переходами
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Платформы будут построены после запуска движения поездов на первом диаметре.

«После запуска нового вида общественного транспорта улучшится транспортная доступность Тимирязевского района. Именно здесь в ближайшие годы появятся две железнодорожные платформы МЦД-1», — цитирует начальника управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта Андрея Акимова портал мэра и правительства.

По его словам, благодаря так называемому тёплому контуру пересадки между разными видами транспорта станут более комфортными.

Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».

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