В России предложили расширить господдержку при покупке россиянами деревянных домов
- РИА Новости
По его мнению, это можно сделать за счёт бесплатного предоставления земли по схеме «дальневосточного гектара».
«Абсолютное большинство граждан при всём своем желании поселиться в деревянном доме не могут подойти к реализации проекта, потому что у них нет участка земли. Даже у многодетных», — сказал Нилов.
Как отметил депутат, в центральной части России это может быть не гектар, а полгектара, но не меньше.
«Такие возможности есть, за исключением, может быть, Московской области», — заявил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вступил в силу закон, касающийся льготного предоставления земельных участков.