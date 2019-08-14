В России предложили расширить господдержку при покупке россиянами деревянных домов

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что необходимо расширить программу государственного субсидирования кредитной ставки при покупке россиянами деревянных домов заводского изготовления.

По его мнению, это можно сделать за счёт бесплатного предоставления земли по схеме «дальневосточного гектара».

«Абсолютное большинство граждан при всём своем желании поселиться в деревянном доме не могут подойти к реализации проекта, потому что у них нет участка земли. Даже у многодетных», — сказал Нилов.

Как отметил депутат, в центральной части России это может быть не гектар, а полгектара, но не меньше.

«Такие возможности есть, за исключением, может быть, Московской области», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вступил в силу закон, касающийся льготного предоставления земельных участков.