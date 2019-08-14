В России предложили расширить господдержку при покупке россиянами деревянных домов

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что необходимо расширить программу государственного субсидирования кредитной ставки при покупке россиянами деревянных домов заводского изготовления.
В России предложили расширить господдержку при покупке россиянами деревянных домов
  • РИА Новости

По его мнению, это можно сделать за счёт бесплатного предоставления земли по схеме «дальневосточного гектара».

«Абсолютное большинство граждан при всём своем желании поселиться в деревянном доме не могут подойти к реализации проекта, потому что у них нет участка земли. Даже у многодетных», — сказал Нилов.

Как отметил депутат, в центральной части России это может быть не гектар, а полгектара, но не меньше.

«Такие возможности есть, за исключением, может быть, Московской области», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вступил в силу закон, касающийся льготного предоставления земельных участков.

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