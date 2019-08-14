Эксперт прокомментировал инцидент с промышленными альпинистами в Перми

Председатель профсоюза промышленных альпинистов Санкт-Петербурга Виталий Овчинников в беседе со «Взглядом» прокомментировал инцидент с коллегами в Перми.

По его словам, практически каждый промышленный альпинист в своей работе сталкивается с агрессивным поведением со стороны жильцов зданий.

«Каждый альпинист может рассказать из своего опыта, что такое у него было: ему либо угрожали, либо пытались перерезать верёвки, проявляли агрессию. В масштабах одного города это, может быть, и не так часто происходит, а в масштабах профессии — это очень частое явление», — сказал он.

Как добавил Овчинников, в профессиональной среде на днях обсуждалась ситуация, когда человек также вылез с ножом и пытался перерезать верёвки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Перми завели уголовное дело по факту нападения на промышленных альпинистов.