Байкер Хирург оценил навыки Путина за рулём мотоцикла

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) оценил приезд президента России Владимира Путина на мотоцикле на фестиваль байкеров в Севастополе, заявив, что для этого нужно иметь «высокое мастерство».

Он заявил, что, по его наблюдениям, в Путине «присутствует лихость, кураж и молодость», передаёт РИА Новости.

«К примеру, для того, чтобы подняться на мотоцикле в гору, да ещё и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом», — сказал Залдостанов.

По его словам, Путину вполне по силам справиться и с мотоциклом, и с «КамАЗом».

Ранее российский лидер приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.

Как уточняло РИА Новости Крым, вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.