В Москве арестовали участника незаконных акций Котова

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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца участника незаконных акций Константина Котова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
В Москве арестовали участника незаконных акций Котова
  • РИА Новости

«Ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Котова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — заявила судья.

Ранее Следственный комитет предъявил Котову обвинение по ст. 212.1 УК России («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Как сообщила адвокат обвиняемого, её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.

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