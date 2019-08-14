В Москве арестовали участника незаконных акций Котова
- РИА Новости
«Ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Котова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — заявила судья.
Ранее Следственный комитет предъявил Котову обвинение по ст. 212.1 УК России («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Как сообщила адвокат обвиняемого, её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.