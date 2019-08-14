В Госдуме пояснили предложение запретить эксплуатацию старых машин

Первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, председатель Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг в беседе с URA.RU прокомментировал предложение запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

«Речь идёт не о личных легковых автомобилях, а о коммерческих транспортных средствах. Всё-таки личный автомобиль может по-разному эксплуатироваться. Он, например, может быть коллекционным, то есть никак не использоваться», — пояснил депутат.

По его словам, предложение существует только в форме рекомендации экспертного совета, конкретную инициативу комитет не выдвигал.

Как уточнил Гартунг, ограничение по возрасту для машин нужно ввести, чтобы обезопасить россиян на дорогах.

«У нас есть ограничения по сроку службы для вагонов, самолётов — те сроки, после которых риски аварии резко возрастают. Невозможно бесконечно продлевать ресурс. Нам нужно беречь жизни людей», — сказал он.

В свою очередь, председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что с точки зрения экологии можно и нужно ограничивать эксплуатацию автомобилей, не отвечающих требованиям.

«Второй фактор, который я бы назвал, — это безопасность автомобиля», — полагает он.

Ранее председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы.