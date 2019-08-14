В Национальном автомобильном союзе оценили предложение обновить ПДД из-за сегвеев

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение обновить правила дорожного движения из-за электросамокатов, сегвеев и моноколёс.

Как считает Шапарин, поправки в ПДД действительно нужны.

«Необходимо ввести абсолютно драконовские штрафы для владельцев подобных транспортных средств, которые находятся на дорожном полотне, считая себя полноценными участниками дорожного движения», — сказал он.

По его мнению, следует сделать обязательным хотя бы ношение шлема.

Шапарин добавил, что электрических транспортных средств становится всё больше, а их техническое оснащение всё более совершенствуется.

Ранее РИА Новости сообщало, что председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением обновить ПДД с учётом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев.