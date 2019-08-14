Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили идею запретить эксплуатацию старых машин

Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

По словам эксперта, срок службы не определяет состояние автомобиля, всё зависит от того, как и где его эксплуатировали.

«От старых автомобилей в плане аварий, например, ничего не зависит», — отметил он.

В свою очередь, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU напомнил, что средний возраст автопарка в стране составляет 13 лет.

«Качество автомобилей старше 15 лет может быть и получше многих новых, если за ними следить и вовремя их обслуживать», — добавил он.

Ранее в Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин.