В Омской области завели дело по факту пропажи трёхлетнего ребёнка в лесу
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Мальчик пропал неподалёку от села Новологиново в Большереченском районе днём 13 августа.
По имеющимся данным, родители, приехавшие для сбора ягод, оставили сына в автомобиле. Когда они вернулись, мальчика не было на месте, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального МВД.
В поисках участвуют около 400 полицейских, добровольцев, задействован вертолёт Росгвардии.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи двух мальчиков семи и восьми лет в Смоленском районе Алтайского края.