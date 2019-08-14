В Омской области завели дело по факту пропажи трёхлетнего ребёнка в лесу

В Омской области завели уголовное дело по факту пропажи трёхлетнего ребёнка в лесу, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Мальчик пропал неподалёку от села Новологиново в Большереченском районе днём 13 августа.

По имеющимся данным, родители, приехавшие для сбора ягод, оставили сына в автомобиле. Когда они вернулись, мальчика не было на месте, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального МВД.

В поисках участвуют около 400 полицейских, добровольцев, задействован вертолёт Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи двух мальчиков семи и восьми лет в Смоленском районе Алтайского края.