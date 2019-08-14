В Приморье избивший до смерти двухлетнюю девочку отчим взят под стражу

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В Ханкайском районе Приморья отчим, которого подозревают в избиении до смерти двухлетней девочки, взят под стражу.
В Приморье избивший до смерти двухлетнюю девочку отчим взят под стражу
  • РИА Новости

«Задержанному накануне в порядке статьи 91 УПК России 21-летнему отчиму, против которого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего»), сегодня Ханкайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова старшего помощника главы управления СК по региону Сергея Педорича.

11 августа в доме в селе Ильинка Ханкайского района Приморского края была обнаружена мёртвая девочка в возрасте 1 год и 9 месяцев с телесными повреждениями.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело. Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

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