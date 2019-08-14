Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя

Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

Российский лидер пообщался с 20 учениками, которые прошли отбор в Академию.

Как сообщили руководители учебного заведения, уже в конце следующего учебного года они планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.

10 августа Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.

Юбилейное байк-шоу «Ночных волков» прошло на горе Гасфорта в Севастополе. Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.