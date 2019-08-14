Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Отмечается, что встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».
Российский лидер пообщался с 20 учениками, которые прошли отбор в Академию.
Как сообщили руководители учебного заведения, уже в конце следующего учебного года они планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.
10 августа Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.
Юбилейное байк-шоу «Ночных волков» прошло на горе Гасфорта в Севастополе. Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.