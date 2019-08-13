В Омской области рассказали о пилотном проекте автотуризма по «Сибирскому тракту»

Короткая ссылка
Межрегиональный бизнес-форум «Сибирский тракт: реалии, потенциал, бизнес-интересы» состоится 15 августа в Тюкалинске, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.
В Омской области рассказали о пилотном проекте автотуризма по «Сибирскому тракту»
  • © pixabay.com

Согласно пилотному проекту, «Сибирский тракт» пройдёт по трассе Омск — Тюмень и Транссибирской магистрали.

Цель проекта — сформировать единое туристское пространство.

Ранее Маргарита Морозова, руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов, одним из которых является проект «Сохраним Байкал», в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что Бурятия одобрила правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить