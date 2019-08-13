В Омской области рассказали о пилотном проекте автотуризма по «Сибирскому тракту»

Межрегиональный бизнес-форум «Сибирский тракт: реалии, потенциал, бизнес-интересы» состоится 15 августа в Тюкалинске, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.

Согласно пилотному проекту, «Сибирский тракт» пройдёт по трассе Омск — Тюмень и Транссибирской магистрали.

Цель проекта — сформировать единое туристское пространство.

Ранее Маргарита Морозова, руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов, одним из которых является проект «Сохраним Байкал», в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что Бурятия одобрила правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала.