В Омской области рассказали о пилотном проекте автотуризма по «Сибирскому тракту»
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Согласно пилотному проекту, «Сибирский тракт» пройдёт по трассе Омск — Тюмень и Транссибирской магистрали.
Цель проекта — сформировать единое туристское пространство.
Ранее Маргарита Морозова, руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов, одним из которых является проект «Сохраним Байкал», в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что Бурятия одобрила правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала.