Эксперт оценила решение Бурятии по туризму в экозоне Байкала

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что Бурятия одобрила правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала.

«Природа распорядилась так, что байкальский берег Бурятии более пологий и плоский, больше туристических и рекреационных мощностей, поэтому здесь такое постановление было необходимо. В Иркутской области площадь, где отдыхают люди, гораздо меньше», — заявила Морозова.

По её мнению, Иркутской области тоже следует ввести подобные правила.

Как отметила эксперт, организация туризма на летний период — то, что было нужно Байкалу «как воздух».

В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.