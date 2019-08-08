Эксперт оценила решение Бурятии по туризму в экозоне Байкала
- РИА Новости
- © Михаил Мордасов
«Природа распорядилась так, что байкальский берег Бурятии более пологий и плоский, больше туристических и рекреационных мощностей, поэтому здесь такое постановление было необходимо. В Иркутской области площадь, где отдыхают люди, гораздо меньше», — заявила Морозова.
По её мнению, Иркутской области тоже следует ввести подобные правила.
Как отметила эксперт, организация туризма на летний период — то, что было нужно Байкалу «как воздух».
В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.