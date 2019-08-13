В Москве рассказали о работах по демонтажу летних кафе вне схемы размещения

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С начала сезона в столице демонтировали 78 летних кафе вне схемы размещения, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
В Москве рассказали о работах по демонтажу летних кафе вне схемы размещения
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По его словам, выявлено 303 нарушения при размещении летних веранд. Большая часть — 158 нарушений — зафиксированы в Центральном административном округе.

«Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги, через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения», — напомнил Ефимов.

Он отметил, что все внутренние межведомственные согласования проходят в рамках госуслуги и не являются обременительными для рестораторов.

Ранее глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о работе летних веранд в новом сезоне.

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