В Москве рассказали о работе летних веранд в новом сезоне

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о работе летних веранд в новом сезоне.

«Один из самых заметных трендов развития московского ресторанного бизнеса — обилие красивых и удобных летних веранд. В нынешнем сезоне их почти 2,9 тыс. Для сравнения: ещё восемь лет назад их было 1,2 тыс.», — заявил он.

Как напомнил Немерюк, возможность установки веранд предпринимателям предоставляется безвозмездно, бессрочно и бесплатно. По словам чиновника, нормы хорошо знакомы рестораторам. Например, не допускается размещение сезонных кафе в 25-метровой зоне от технических сооружений метро.

Сезон летних веранд продолжается с 15 марта до ноября.

Ранее m24 сообщало, что в Москве планируют благоустроить 50 улиц и 150 парков в 2019 году.