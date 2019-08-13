В ТиНАО планируют построить 24 ТПУ к 2035 году
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Как заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ТиНАО идёт активное строительство дорог, развязок и линий метро, но для формирования полноценного транспортного каркаса необходимо связать эту инфраструктуру в единую сеть.
Таким образом, к 2024 году должно появиться 13 ТПУ, а в следующие 10 лет — ещё 11.
«Помимо станций метро, парковок и автостанций там откроются офисные, торговые, спортивные и досуговые центры», — добавил Жидкин.
Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.