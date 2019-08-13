Командующий ЧФ наградил военнослужащего за спасение ребёнка при пожаре

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Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов наградил военнослужащего бригады береговой обороны Михаила Аверина за спасение ребёнка при пожаре, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Командующий ЧФ наградил военнослужащего за спасение ребёнка при пожаре
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Инцидент произошёл под Симферополем. Аверин с одним из соседей стал тушить возгорание на балконе второго этажа пятиэтажного дома. Узнав, что в квартире находится маленький ребёнок, он забрался на балкон и вынес ребёнка из горевшего помещения.

Осипов поблагодарил Аверина за поступок и умение грамотно и быстро принимать решения в критической ситуации.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове решили наградить мужчину, спасшего пассажиров из горевшего автобуса.

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