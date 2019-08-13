Командующий ЧФ наградил военнослужащего за спасение ребёнка при пожаре
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- РИА Новости
Инцидент произошёл под Симферополем. Аверин с одним из соседей стал тушить возгорание на балконе второго этажа пятиэтажного дома. Узнав, что в квартире находится маленький ребёнок, он забрался на балкон и вынес ребёнка из горевшего помещения.
Осипов поблагодарил Аверина за поступок и умение грамотно и быстро принимать решения в критической ситуации.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове решили наградить мужчину, спасшего пассажиров из горевшего автобуса.