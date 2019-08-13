В Госдуме оценили слов Бортникова о попытке вербовки в террористы иностранных студентов

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Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев в беседе с ФАН прокомментировал заявление директора ФСБ Александра Бортникова о том, что международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые учатся в российских вузах.
В Госдуме оценили слов Бортникова о попытке вербовки в террористы иностранных студентов
  • РИА Новости

«У нас очень продуманное законодательство в этой сфере, и сами россияне хорошо осведомлены о том, как действуют радикалы, и не поддаются на провокации вербовщиков», — сказал Шхагошев.

По его словам, иностранные студенты и мигранты не знают ни российских законов, ни методов действий вербовщиков.

Депутат согласился с мнением Бортникова о необходимости усилить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме.

«Я бы добавил, что ректорам высших учебных заведений, где пребывает большое количество иностранных студентов, стоит принять участие в её решении, например проводить с ними специальные беседы. Их могли бы проводить как представители самих вузов, так и лица, приглашённые со стороны», — добавил Шхагошев.

Ранее Бортников заявил, что эмиссары международных террористических организаций продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях.

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