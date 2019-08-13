Эксперты назвали самые популярные кроссоверы со средней ценой 1,2 млн рублей с начала года
- Reuters
Лидирует модель Hyundai Creta. За семь месяцев продано более 40 тыс. таких машин. Их средняя цена — 1,17 млн рублей.
Второе место у Renault Duster — 21,4 тыс. автомобилей. Далее следует Renault Kaptur — 15,6 тыс.
В рейтинг также попали «УАЗ Патриот» и Nissan Terrano.
Кроме того, названы самые востребованные в России автомобили с пробегом. Первое место в списке занял ВАЗ, передаёт Nation News. Затем идут Toyota и Nissan.
Ранее были определены наиболее популярные премиальные седаны в России с начала года.