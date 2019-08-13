Эксперты назвали самые популярные кроссоверы со средней ценой 1,2 млн рублей с начала года

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Эксперты назвали самые популярные кроссоверы со средней ценой 1 — 1,2 млн рублей по итогам продаж за январь — июль 2019 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы со средней ценой 1,2 млн рублей с начала года
  • Reuters

Лидирует модель Hyundai Creta. За семь месяцев продано более 40 тыс. таких машин. Их средняя цена — 1,17 млн рублей.

Второе место у Renault Duster — 21,4 тыс. автомобилей. Далее следует Renault Kaptur — 15,6 тыс.

В рейтинг также попали «УАЗ Патриот» и Nissan Terrano.

Кроме того, названы самые востребованные в России автомобили с пробегом. Первое место в списке занял ВАЗ, передаёт Nation News. Затем идут Toyota и Nissan.

Ранее были определены наиболее популярные премиальные седаны в России с начала года.

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