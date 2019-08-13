В Анапе задержали мужчину, который 26 лет находился в розыске за двойное убийство на Урале

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В Анапе задержали мужчину, который 26 лет находился в уголовном розыске за убийство женщины и её сына на Урале, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
В Анапе задержали мужчину, который 26 лет находился в розыске за двойное убийство на Урале
  • РИА Новости

«Несмотря на принятые обвиняемым меры к тому, чтобы скрыться от правоохранительных органов, тем не менее работа межведомственной рабочей группы по раскрытию преступлений прошлых лет продолжалась», — заявили в ведомстве.

Согласно оперативной информации, разыскиваемый проживал в Анапе. По имевшейся ориентировке сотрудники местной полиции в начале августа задержали мужчину. Он доставлен на Урал и содержится под стражей по решению суда.

Расследование продолжается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти задержали мужчину, объявленного в межгосударственный розыск.

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