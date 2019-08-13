Опрос: 20% россиян не меняли свой смартфон пять лет

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У каждого пятого россиянина за последние пять лет был один смартфон, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз проекта Hi-Tech Mail.ru.
Опрос: 20% россиян не меняли свой смартфон пять лет
  • © pixabay.com

У 37% опрошенных было два смартфона. Ещё 20% россиян сменили три устройства. Раз в год и чаще девайсы заменяли только 9% участников исследования.

Также выяснилось, что при покупке новых устройств 23% респондентов планируют уложиться в 10 тыс. рублей, 33% готовы потратить от 10 до 20 тыс. рублей. Ещё 16% готовы приобрести гаджет за 40 тыс. рублей и выше.

По словам 17%, они могут купить смартфон по цене от 20 до 30 тыс. рублей. Как утверждают 11% россиян, их устраивает диапазон 30—40 тыс. рублей.

В исследовании приняли участие более четырёх тысяч пользователей проекта.

Ранее СМИ сообщали, что в России выросли продажи смартфонов через трейд-ин.

Nation News также передавал, что Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Его возглавили Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10. 

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