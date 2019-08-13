В МВД прокомментировали сообщения о новом виде мошенничества от имени банков

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Начальник пресс-службы Управления «К» МВД России Александр Вураско в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков.
В МВД прокомментировали сообщения о новом виде мошенничества от имени банков
  • РИА Новости

«Если говорить об использовании TeamViewer в связке с мобильными телефонами, то это новая тенденция. Изначально эта программа предназначалась для удалённого администрирования компьютера, и в привязке именно к компьютеру мошенники используют TeamViewer достаточно активно», — заявил он.

Как отметил Вураско, сама программа легитимная, но её широкие возможности пришлись по душе всякого рода злоумышленникам.

По словам начальника пресс-службы, весь вопрос в том, насколько граждане осознают последствия передачи своего идентификатора (ID) стороннему лицу.

«Думаю, люди не предполагали, что, передав свой ID, они фактически передали контроль над своим смартфоном. То есть они стали жертвами мошеннической схемы», — сказал он.

Вураско рекомендовал критично воспринимать телефонные звонки якобы из кредитных организаций. По его словам, можно послушать, что говорит звонивший, после чего повесить трубку и самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на обороте пластиковой карты.

«Естественно, нельзя передавать по телефону никаких пин-кодов и совершать действия, если вы на 100% не знаете, к чему они приведут», — добавил он.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что мошенники используют новый вид телефонного обмана.

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