Двое туристов получили травмы при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии эвакуировали двух туристов, получивших травмы во время восхождения на Эльбрус, передаёт Newstracker.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Двое туристов получили травмы при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Информация об инциденте на высоте 5,3 км поступила в службу спасения утром во вторник, 13 августа. Сначала сообщалось об одном травмированном.

На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда с привлечением коммерческого вертолёта. Туриста эвакуировали и передали медикам. У него травма головы.

Вскоре оказалось, что пострадавших двое. Женщина получила травму ноги. Её также спустили вниз на вертолёте. Она госпитализирована.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Австралии.

7 августа Newinform сообщал, что уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада.

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