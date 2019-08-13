Двое туристов получили травмы при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии
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- РИА Новости
Информация об инциденте на высоте 5,3 км поступила в службу спасения утром во вторник, 13 августа. Сначала сообщалось об одном травмированном.
На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда с привлечением коммерческого вертолёта. Туриста эвакуировали и передали медикам. У него травма головы.
Вскоре оказалось, что пострадавших двое. Женщина получила травму ноги. Её также спустили вниз на вертолёте. Она госпитализирована.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Австралии.
7 августа Newinform сообщал, что уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада.