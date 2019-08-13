Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Австралии

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Альпинисту из Австралии во время подъёма на Эльбрус понадобилась помощь в связи с ухудшением состояния здоровья, российские спасатели эвакуировали его до поляны Азау. Об этом информирует управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что альпинисту 1968 года рождения, находившемуся в составе зарегистрированной группы, стало плохо на высоте 4,2 тыс. метров. У туриста были зафиксированы симптомы горной болезни.

В поисково-спасательных работах были задействованы шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

«Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены, спасатели эвакуировали альпиниста из Австралии до поляны Азау (высота 2300 метров), где передали медикам для оказания помощи», — цитирует сообщение МЧС РИА Новости.

Ранее краснодарские спасатели эвакуировали туриста, упавшего со смотровой площадки хребта Малый Бамбак.

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