В Красноярске начали проверку из-за оставленного в машине ребёнка

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В Красноярске полиция организовала проверку в связи с инцидентом, в ходе которого, как утверждают очевидцы, мать оставила ребёнка самого на полчаса в автомобиле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.

«Поступило заявление от очевидцев. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина оставила ребёнка в машине и приоткрыла окна, так как считала, что он будет спать. После этого ребёнок начал плакать в машине, на что обратили внимание прохожие.

Ранее в Подмосковье начали проверку после того, как в супермаркете Сергиева Посада в запертой ячейке камеры хранения был обнаружен двухлетний ребёнок.

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