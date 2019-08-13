В Красноярске начали проверку из-за оставленного в машине ребёнка
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.
«Поступило заявление от очевидцев. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — заявили в ведомстве.
Как сообщает РЕН ТВ, женщина оставила ребёнка в машине и приоткрыла окна, так как считала, что он будет спать. После этого ребёнок начал плакать в машине, на что обратили внимание прохожие.
Ранее в Подмосковье начали проверку после того, как в супермаркете Сергиева Посада в запертой ячейке камеры хранения был обнаружен двухлетний ребёнок.