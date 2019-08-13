Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.

По данным пресс-службы, таможенники заметили, что россиянка вела себя подозрительно и нервничала.

С помощью стационарного металлоискателя сотрудники обнаружили золотые слитки.

«При личном таможенном досмотре туристка добровольно выдала десять слитков из жёлтого металла, общим весом 1 870,27 граммов. Слитки были спрятаны в кроссовках под стельками», — заявили в таможне.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов.

В июне «Реальное время» передавало, что Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тысяч черепах.