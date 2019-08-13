В ДТП в Архангельской области погибли два человека
Как заявили в пресс-службе управления МВД по региону водитель Opel Corsa выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями.
«В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora — мужчина и женщина 1974 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ещё три человека были доставлены в больницу.
В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.