В ДТП в Архангельской области погибли два человека

В Архангельской области на трассе М-8 «Холмогоры» два человека погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузового фургона.

Как заявили в пресс-службе управления МВД по региону водитель Opel Corsa выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями.

«В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora — мужчина и женщина 1974 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ещё три человека были доставлены в больницу.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.