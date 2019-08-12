На Кубани перед судом предстанут члены ОПГ по делу об обналичивании 4,65 млрд рублей

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Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На Кубани перед судом предстанут члены ОПГ по делу об обналичивании 4,65 млрд рублей
  • РИА Новости

По версии следователей, пятеро жителей Гулькевичского района вступили в предварительный преступный сговор. С января 2015 года по 30 апреля 2017 года они занимались банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения.

На счета незаконно созданных организаций поступали средства в виде оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги.

Фигуранты обвиняются по статьям «Осуществление незаконной банковской деятельности», «Незаконное образование юридических лиц» и «Неправомерный оборот средств платежей, совершённых организованной преступной группой».

Все обвиняемые заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье задержали члена ОПГ, совершившей более 20 преступлений.

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