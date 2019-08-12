Эксперты назвали города с самыми дешёвыми авиабилетами в Крым и Сочи

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Стали известны города с самыми дешёвыми авиабилетами в Крым и Сочи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Туту.ру».
Эксперты назвали города с самыми дешёвыми авиабилетами в Крым и Сочи
  • РИА Новости

Как выяснили эксперты, в большинство российских курортных городов дешевле всего лететь из Москвы.

Например, билет в одну сторону в Сочи в среднем стоит 6,1 тыс. рублей.

Второе место занимают перелёты из Самары — около 6,4 тыс. рублей, третье — из Казани, где средняя цена билета составляет 6,7 тыс рублей.

Самый дешёвый билет из Москвы в Крым стоит 6,4 тыс. рублей. Из Санкт-Петербурга на полуостров можно слетать за 8,3 тыс., из Самары — за 8,5 тыс. рублей.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.

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