Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде

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Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.
Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде
  • Елена Белая, родильный дом №4
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд Ленинградского района города Калининграда принял решение продлить домашний арест Елене Белой на три месяца, до 14 ноября 2019 года», — сказали в суде.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы новорождённый не выжил, мотивируя это высокой стоимостью требующегося ему лекарства и ухудшением показателей медицинской статистики. Желая избежать ответственности, подозреваемая приказала внести в историю родов ложную информацию, что ребёнок родился мёртвым.

Подробности — в материале RT.

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