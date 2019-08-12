Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде

Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд Ленинградского района города Калининграда принял решение продлить домашний арест Елене Белой на три месяца, до 14 ноября 2019 года», — сказали в суде.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы новорождённый не выжил, мотивируя это высокой стоимостью требующегося ему лекарства и ухудшением показателей медицинской статистики. Желая избежать ответственности, подозреваемая приказала внести в историю родов ложную информацию, что ребёнок родился мёртвым.

Подробности — в материале RT.