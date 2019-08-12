Власти Москвы рассказали о дизайне станции «Лефортово» БКЛ

Станция «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет стилизована под гравюры ХVII—XVIII веков, сообщает сайт «Москва 24».

В качестве идеи для создания такого интерьера использовался Лефортовский дворец на правом берегу Яузы. Здание было возведено по приказу Петра I.

Дизайнеры опирались на историю династии Лефортов, поэтому в композиции присутствуют геральдические символы фамильного герба — слон и рыцарский шлем, передаёт газета «Известия».

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при отделки станции будет использоваться белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон, алюминиевые панели.

Первому владельцу дворца Францу Лефорту посветят художественную композицию в кассовом зале.

Строительство станции проходит на юго-востоке столицы. Открытие намечено на 2020 год, сообщает портал мэра и правительства.

Ранее стало известно, что на станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы.