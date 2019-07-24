На станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы

Короткая ссылка
На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались отделочные работы, сообщает газета «Известия».
На станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, идёт отделка платформы, а на путевых стенах параллельно монтируются подсистемы для алюминиевых реечных панелей.

Готовность основных конструкций оценивается в 77%.

В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» смонтирован ходовой рельс. Также продолжаются гидроизоляционные работы, монтаж эскалаторов в южном вестибюле, сообщает портал мэра и правительства.

«Большая кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость и комфорт поездок на метро. Это самый крупный проект в истории метростроения в России. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу», — отметил Бочкарёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве утвердили дизайн станции метро «Окская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить