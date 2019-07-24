На станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы
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Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, идёт отделка платформы, а на путевых стенах параллельно монтируются подсистемы для алюминиевых реечных панелей.
Готовность основных конструкций оценивается в 77%.
В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» смонтирован ходовой рельс. Также продолжаются гидроизоляционные работы, монтаж эскалаторов в южном вестибюле, сообщает портал мэра и правительства.
«Большая кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость и комфорт поездок на метро. Это самый крупный проект в истории метростроения в России. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу», — отметил Бочкарёв.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве утвердили дизайн станции метро «Окская».