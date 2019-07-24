На станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы

На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались отделочные работы, сообщает газета «Известия».

Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, идёт отделка платформы, а на путевых стенах параллельно монтируются подсистемы для алюминиевых реечных панелей.

Готовность основных конструкций оценивается в 77%.

В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» смонтирован ходовой рельс. Также продолжаются гидроизоляционные работы, монтаж эскалаторов в южном вестибюле, сообщает портал мэра и правительства.

«Большая кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость и комфорт поездок на метро. Это самый крупный проект в истории метростроения в России. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу», — отметил Бочкарёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве утвердили дизайн станции метро «Окская».