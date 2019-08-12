Москалькова предложила внести поправки в закон «Об образовании»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Государственную думу с просьбой внести поправки в законопроект, предусматривающий изменения в законе «Об образовании».
Москалькова предложила внести поправки в закон «Об образовании»
  • РИА Новости

Москалькова призвала депутатов включить работников образовательной сферы, подлежащих периодической аттестации и принятых на работу до 2012 года, в перечень сотрудников, которым не обязательно иметь диплом о высшем или среднем образовании. 

«На угрозу увольнения из-за отсутствия диплома уполномоченному жаловались не только воспитатели, но и иные педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы российского омбудсмена. 

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.

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