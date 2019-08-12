В Красноярске горит склад на площади 2500 квадратных метров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«На улице Шахтёров горит складское здание из металлических конструкций на площади 2,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать 35 человек и 11 единиц техники.
Ранее в подмосковном Одинцове произошло возгорание на складе на территории мебельной фабрики.
7 августа телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Дзержинском произошло возгорание в битумном хранилище.