В Кемеровской области проводят проверку из-за госпитализации пятилетней девочки с ожогами

В Новокузнецке госпитализирована пятилетняя девочка с термическими ожогами, её состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 7 августа. Потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице недалеко от своего дома. Девятилетняя девочка баловалась зажигалкой, когда пятилетняя и 11-летняя, держась за руки, кружились. На младшей девочке загорелось платье.

Подруги испугались и убежали домой.

«Потерпевшая добралась до калитки, плачущую сестру в окно увидел брат и сообщил отцу. Мужчина занёс дочь домой и вызвал скорую помощь», — рассказали следователи.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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