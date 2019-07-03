В Хабаровске завели дело по факту травмирования детей на карусели

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В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту травмирования двух детей на карусели, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Хабаровске завели дело по факту травмирования детей на карусели
  • © Следственный комитет РФ

Инцидент произошёл на территории базы отдыха в Индустриальном районе. Пострадавшие получили травмы ног. Детям оказали помощь, они проходят курс лечения.

«В ходе расследования специалисты установят все обстоятельства травмирования детей, в том числе владельца аттракциона, тяжесть причинённого вреда», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.

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