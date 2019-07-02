В Хабаровске проверяют сообщения о травмировании двух детей на карусели
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Утверждается, что инцидент произошёл в Индустриальном районе. Пострадавшим оказали помощь.
«В данный момент проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства получения травм несовершеннолетними», — заявили в ведомстве.
По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.