В Хабаровске проверяют сообщения о травмировании двух детей на карусели

В Хабаровске проверяют сообщения СМИ о травмировании двух детей на карусели, передаёт TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.

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Утверждается, что инцидент произошёл в Индустриальном районе. Пострадавшим оказали помощь. «В данный момент проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства получения травм несовершеннолетними», — заявили в ведомстве. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.