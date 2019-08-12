В ФССП намерены сотрудничать с ведомствами по поиску должников при помощи систем видеонаблюдения

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена сотрудничать с ведомствами, в компетенцию которых входит предоставление доступа к системам видеонаблюдения, для поиска должников по исполнительным производствам, сообщает «Парламентская газета».

«В тестовом режиме возможности установления местонахождения должников и их передвижения по городу Москве с помощью городских камер видеонаблюдения изучаются на базе УФССП России по Москве. За шесть месяцев 2019 года в розыске находилось более 121 тыс. должников по исполнительным производствам, из которых разыскано более 40,5 тыс.», — заявили в ФССП.

Там также напомнили о возможности оплатить долг с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы.

Об ограничении права выезда из России можно узнать, в частности, с помощью электронного сервиса на сайте ФССП, там же есть возможность подать заявление о подписке на данные о ходе исполнительного производства.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что управление Федеральной службы судебных приставов по Крыму с начала года взыскало с должников более 1 млрд рублей.