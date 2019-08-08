Крымские приставы взыскали более 1 млрд рублей с должников с начала года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Крыму с начала года взыскало с должников более 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Всего с начала года структурными подразделениями управления прекращено 103,5 тыс. исполнительных производств, что на 66,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил глава ведомства Игорь Рудаков.

По его словам, взысканная сумма на 55,3% больше, чем в первые шесть месяцев 2018 года.

В бюджеты разных уровней из указанных средств поступило около 600 млн рублей, что почти вдвое превысило прошлогодний показатель.

Ранее «Реальное время» сообщало, что задолженность по выплате алиментов в Татарстане составила 2,9 млрд рублей с начала 2019 года.