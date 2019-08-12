Никита Белых рассказал о работе в колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии. По его словам, ему нравится работать библиотекарем.

«Причём нравится не только и не столько с точки зрения доступа к литературе, с этим как-то проблем никогда не было, а именно с точки зрения возможности, будем так говорить, апробировать какие-то свои идеи на практике — в частности, касающиеся работы со специфическим контингентом. Мне это нравится делать», — заявил Белых.

Он отметил, что работает библиотекарем чуть больше года.

«Каждый месяц готовлю отчёты. Эту внутреннюю бюрократию я сам инициировал. Поскольку, мне кажется, она в определённом смысле дисциплинирует, оказывается полезной и для администрации учреждения. По книгам, по библиотечным фондам мы выросли в полтора раза. Я себе ставлю задачу, чтобы у нас была наполняемость такая, которую требуют европейские нормы, — это десять книг на осуждённого», — рассказал Белых.

Он добавил, что число читателей библиотеки увеличилось с 460 до 800.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Он был осуждён на восемь лет колонии в феврале 2018 года.

Подробнее — в материале RT.