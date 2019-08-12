Медведев рассказал о программе оздоровления Волги

На программу оздоровления Волги выделено около 200 млрд рублей на ближайшие годы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас (принято. — RT) решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к Волге. А таких регионов много — у нас в программе оздоровления Волги принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву», — сказал он на первом Каспийском экономическом форуме.

По его словам, усилия по оздоровлению Волги одновременно станут и вкладом России в развитие Каспийского моря.

В июне сообщалось, что Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в Ярославской области береговая линия и вода в Волге в Некрасовском районе загрязнены бензиновой плёнкой.