Медведев рассказал о программе оздоровления Волги

Короткая ссылка
На программу оздоровления Волги выделено около 200 млрд рублей на ближайшие годы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев рассказал о программе оздоровления Волги
  • РИА Новости

«Сейчас (принято. — RT) решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к Волге. А таких регионов много — у нас в программе оздоровления Волги принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву», — сказал он на первом Каспийском экономическом форуме.

По его словам, усилия по оздоровлению Волги одновременно станут и вкладом России в развитие Каспийского моря.

В июне сообщалось, что Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в Ярославской области береговая линия и вода в Волге в Некрасовском районе загрязнены бензиновой плёнкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить