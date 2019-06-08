СК проверит сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в Ярославской области береговая линия и вода в Волге в Некрасовском районе загрязнены бензиновой плёнкой.

«В СМИ появились сообщения о том, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волге покрыта бензиновой плёнкой. Из публикаций также следует, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее karelinform.ru сообщал, что природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере.