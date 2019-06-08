СК проверит сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области
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«В СМИ появились сообщения о том, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волге покрыта бензиновой плёнкой. Из публикаций также следует, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее karelinform.ru сообщал, что природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере.