СК проверит сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области

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Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в Ярославской области береговая линия и вода в Волге в Некрасовском районе загрязнены бензиновой плёнкой.
СК проверит сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области
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«В СМИ появились сообщения о том, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волге покрыта бензиновой плёнкой. Из публикаций также следует, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее karelinform.ru сообщал, что природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере.

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