Прокуратура Карелии заинтересовалась нефтяным пятном в Онежском озере

Природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере. Как выяснилось, мэрия Петрозаводска не предотвратила попадание нефтепродуктов в водоём.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на прокуратуру.

Как отмечается, ранее специалисты городской администрации в связи появлением пятна на набережной озера установили боновые заграждения, однако за ними были обнаружены радужные полосы.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что территории местных очистных сооружений не оборудованы средствами защиты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.