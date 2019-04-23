Прокуратура Карелии заинтересовалась нефтяным пятном в Онежском озере
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- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на прокуратуру.
Как отмечается, ранее специалисты городской администрации в связи появлением пятна на набережной озера установили боновые заграждения, однако за ними были обнаружены радужные полосы.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что территории местных очистных сооружений не оборудованы средствами защиты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.